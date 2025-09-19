Maiolati Spontini (Ancona), 19 settembre 2025 - La biblioteca La Fornace di Moie si prepara ad ospitare nuovi convegni e appuntamenti. Oggi appuntamento alle 14,30, con “What’s Next? AI Agent e imprese: capire l’Intelligenza artificiale”, un confronto per approfondire il tema degli agenti di Intelligenza artificiale e di come stiano rivoluzionando il mondo dell’impresa. Si tratta di un evento per imprenditori, manager, professionisti e curiosi di capire come applicare davvero l’Ia in azienda. La partecipazione è gratuita con prenotazione su Eventbrite. L’evento offrirà anche l’opportunità di comprendere quali incentivi fiscali siano previsti per le aziende che scelgono di investire in tecnologie AI. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maiolati Spontini, nuovi incontri dall'intelligenza artificiale alla cultura d'impresa