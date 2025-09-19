Maiolati Spontini la carica di 80 studenti per ripulire i parchi attorno alla scuola
Maiolati Spontini (Ancona), 19 settembre 2025 - Una tradizione che si ripete da oltre un quarto di secolo e che ha coinvolto, questa mattina le quattro classi quinte della scuola primaria, per un totale di 78 alunne e alunni. Si tratta dell’ultima edizione dell’iniziativa di Legambiente “Puliamo il Mondo”, cui l’Amministrazione comunale ha aderito anche quest’anno in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Carlo Urbani” di Moie. L’area coinvolta è stata quella del Parco Solidarietà e delle altre aree verdi limitrofe al polo scolastico di via Venezia a Moie. Gli studenti, muniti di guanti e di tutto l’occorrente per muoversi ed operare in piena sicurezza, hanno setacciato i parchi pubblici accompagnati dalle insegnanti, che li avevano preparati con lezioni in aula sull’importanza del riciclo, del riuso e della raccolta differenziata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: maiolati - spontini
Gli Spontini Days a Maiolati aprono il XXV Festival Pergolesi Spontini
Caccia al tesoro a Maiolati per bambini dai 6 ai 12 anni sulle orme di Gaspare Spontini
Caccia al tesoro sulle orme di Gaspare Spontini a Maiolati
Non mancare alla prossima presentazione del mondo Fischer!? Ti aspettiamo Martedì 16 Settembre dalle 8.00 alle 12.00 nella nostra sede di Maiolati Spontini, in via Dell'Industria n.2! Scorri la foto per vedere anche un nuovo prodotto Fischer disponibil Vai su Facebook
Maiolati Spontini, la carica di 80 studenti per ripulire i parchi attorno alla scuola.
A Maiolati Spontini grande festa con Riccardo Muti nel nome del grande compositore - Maiolati Spontini (Ancona), 17 marzo 2024 – Selfie, musica delle bande e cori di bambini a Maiolati Spontini, un vero bagno di folla per il maestro Riccardo Muti in visita oggi, domenica 17 marzo, nel ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Maiolati si immerge nell'800 per 250/o nascita Gaspare Spontini - 1851) compositore per le corti di Parigi e di Berlino, arriva nella 'sua' Maiolati Spontini (Ancona) il ... Riporta ansa.it