Maiolati Spontini, la carica di 80 studenti per ripulire i parchi attorno alla scuola.

Ilrestodelcarlino.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maiolati Spontini (Ancona), 19 settembre 2025 - Una tradizione che si ripete da oltre un quarto di secolo e che ha coinvolto, questa mattina le quattro classi quinte della scuola primaria, per un totale di 78 alunne e alunni. Si tratta dell’ultima edizione dell’iniziativa di Legambiente “Puliamo il Mondo”, cui l’Amministrazione comunale ha aderito anche quest’anno in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Carlo Urbani” di Moie. L’area coinvolta è stata quella del Parco Solidarietà e delle altre aree verdi limitrofe al polo scolastico di via Venezia a Moie. Gli studenti, muniti di guanti e di tutto l’occorrente per muoversi ed operare in piena sicurezza, hanno setacciato i parchi pubblici accompagnati dalle insegnanti, che li avevano preparati con lezioni in aula sull’importanza del riciclo, del riuso e della raccolta differenziata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

