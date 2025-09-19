Maiali e cavalli costretti a vivere tra rifiuti speciali e letame sequestro preventivo per un allevamento

Cataniatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri del nucleo anti sofisticazione, in collaborazione con il personale dell'Azienda Sanitaria Provinciale, hanno eseguito il sequestro preventivo di un allevamento di suini ed equini della provincia etnea. Durante un controllo sulla filiera delle carni, sono state accertate una serie di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maiali - cavalli

Maiali e cavalli costretti a vivere tra rifiuti speciali e letame, sequestro preventivo per un allevamento; Costretti a vivere denutriti e tra i loro escrementi. Salvati maiali, cavalli e un cervo; L'allevamento lager, 26 maiali denutriti tra le carcasse: denunciati proprietari.

“Noi costretti a vivere con un’enorme frana che ci pende sulla testa” - Nessuno può continuare ad accettare che gli scandali, le speculazioni, i ritardi ricadano sempre su chi abita sotto quel canalone. Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Maiali Cavalli Costretti Vivere