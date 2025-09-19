Mahmoud Khalil un giudice chiede la deportazione in Siria o Algeria

Un giudice dell’immigrazione ha accusato l’attivista filopalestinese Mahmoud Khali di avere omesso delle informazioni nella pratica di richiesta della green card, e ne ha ordinato l’espulsione in Algeria o in . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

L’attivista per la Palestina Mahmoud Khalil chiede 20 milioni di dollari di risarcimento a Trump: «Arresto illegale e punitivo»

Usa, chiesti $20mln di risarcimento da avvocati di Mahmoud Khalil dopo scarcerazione, lui: “No a detenzione per chi protesta contro genocidio”

L’attivista pro-Pal Mahmoud Khalil ha chiesto 20 milioni di dollari di risarcimento all’amministrazione Trump

L’attivista per la Palestina Mahmoud Khalil è stato liberato; Mahmoud Khalil, il giudice blocca la richiesta di espulsione dagli Usa. La moglie: 'Rapito da casa nostra'; L’arresto dello studente e attivista palestinese voluto da Trump è da manuale fascista.

mahmoud khalil giudice chiedeGli Usa ordinano l'espulsione del leader delle proteste per Gaza: "Se ne vada in Siria o in Algeria" - Mahmoud Khalil, nato in Siria da genitori palestinesi, è stato arrestato durante le proteste alla Columbia University e detenuto per tre mesi senza accuse. Si legge su today.it

mahmoud khalil giudice chiedeUsa, giudice ordina espulsione del leader delle proteste pro-Pal - Un giudice della Louisiana ha ordinato l'espulsione in Algeria o in Siria di Mahmoud Khalil, dopo che il noto leader della protesta filopalestinese negli Usa ha omesso di ... Come scrive msn.com

