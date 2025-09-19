Maglia Juve spunta un’anticipazione per il 2026 | in arrivo una divisa celebrativa blu Tutti i dettagli e i rimandi agli anni ’70 che fanno scatenare i tifosi – FOTO

Maglia Juve, un tuffo negli anni ’70: attesa per il 2026 una versione lifestyle blu con il marchio Originals, omaggio alla Coppa UEFA del 1977. Le anticipazioni sulle nuove divise della Juventus non si fermano mai e l’ultima indiscrezione riportata da La Maglia Bianconera, destinata a entusiasmare i tifosi più nostalgici, riguarda un progetto speciale previsto per l’estate del 2026. Secondo le prime informazioni emerse, il club e lo sponsor tecnico Adidas sarebbero al lavoro su una maglia celebrativa di colore blu, ispirata direttamente alle iconiche divise da trasferta degli anni Settanta. Un pezzo da collezione che non sarà utilizzato in campo dai giocatori, ma pensato come un prodotto lifestyle per celebrare un’epoca gloriosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Maglia Juve, spunta un’anticipazione per il 2026: in arrivo una divisa celebrativa blu. Tutti i dettagli e i rimandi agli anni ’70 che fanno scatenare i tifosi – FOTO

In questa notizia si parla di: maglia - juve

Osimhen Juve, dalla Turchia sono sicuri: c’è già la maglietta pronta con il numero di maglia! Cosa sta succedendo

Trezeguet avverte l’obiettivo del mercato Juve: «Ha qualità ed è bravo, ma questa maglia pesa. Su Vlahovic voglio dire una cosa»

Real Madrid Juve, ballottaggio sulla fascia destra: in due per una maglia da titolare. Il grande dubbio di Tudor

Ecco quale sarà la maglia indossata dalla #Juve contro il Verona Tutti i dettagli - X Vai su X

Primi spoiler sulla maglia per il 2026/27 La Juventus potrebbe tornare alle origini Vai su Facebook

Vuelta, Landa perde la valigia e si allena con la maglia della Juve - In Albania, durante la prima tappa del Giro d'Italia, si era fratturato una vertebra toracica in seguito a una bruttissima caduta ed era stato ... Segnala sport.sky.it

Di Gregorio e McKennie cambiano numero: il siparietto. Ma i tifosi Juve pensano... alla 9 - La nuova stagione si avvicina, e in casa Juve c'è chi in vista dell'inizio prossimo campionato ha deciso di cambiare numero alla propria maglia. Si legge su tuttosport.com