Magia a ritmo della grande musica Tre concerti da Ravel a Gershwin
L’omaggio a Ravel e Satie, ma anche le melodie di Verdi eseguite al violoncello. E poi i capolavori di Gershwin e di Stravinskij. E ancora, i brani di colonne sonore immortali firmate da Williams, Nino Rota e Zimmer, interpretati da un ensemble di fiati e ottoni. Tre appuntamenti con la grande classica e con strumentisti di talento, in azione in scenari suggestivi del territorio. Da stasera a domenica torna il festival itinerante Brianza Classica, con un trittico di concerti lungo il weekend. Si comincerà oggi alle 20.30 in Villa Borromeo ad Arcore con “Il concerto degli anniversari - Omaggio a Ravel e Satie”, che avrà per protagonista il Duo Maclè formato da Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi (nella foto) al pianoforte a quattro mani: proporranno un viaggio musicale tra suggestioni francesi, ritmi americani e capolavori che hanno segnato la storia, muovendosi fra il jazz sinfonico di Gershwin e la potenza delle composizioni di Stravinskij, accanto al lirismo di Ravel e al genio di Satie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
