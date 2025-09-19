Mafia nigeriana le richieste dei pm | Al boss 14 anni per stupro di gruppo
Richieste di condanna per tutti e nove gli imputati, accusati di 416 bis e altri reati. Le ha avanzate il pm della Dda di Bologna Roberto Ceroni (nella foto), al culmine della requisitoria nel processo con rito ordinario sulla mafia nigeriana. Al centro gli scontri tra due confraternite rivali, Eiye e Viking, che insanguinarono la nostra città, emersi nell’inchiesta della polizia di Stato. Davanti al collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Luigi Tirone e Francesco Panchieri, la domanda più alta è stata avanzata per Owolabi Momodou (1998), detenuto nel carcere di Trapani: 14 anni e 6mila euro per lui, colpevole di una violenza sessuale di gruppo su una connazionale alle ex Reggiane con altri tre uomini, più ulteriori reati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
