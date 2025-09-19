Mafia garganica | 50 rinvii a giudizio nel processo contro il clan Li Bergolis 43 imputati scelgono il rito abbreviato

Foggiatoday.it | 19 set 2025

Rinvio a giudizio per i 50 soggetti coinvolti nel blitz ‘Mari e Monti’, che ha colpito duramente il clan ‘dei montanari’ Li Bergolis-Miucci operante su Monte Sant’Angelo. È quanto deciso poco fa, in udienza preliminare, dal gup del Tribunale di Bari Susanna De Felice. Come era stato già. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: mafia - garganica

