Mafia garganica | 50 rinvii a giudizio nel processo contro il clan Li Bergolis 43 imputati scelgono il rito abbreviato

Rinvio a giudizio per i 50 soggetti coinvolti nel blitz ‘Mari e Monti’, che ha colpito duramente il clan ‘dei montanari’ Li Bergolis-Miucci operante su Monte Sant’Angelo. È quanto deciso poco fa, in udienza preliminare, dal gup del Tribunale di Bari Susanna De Felice. Come era stato già. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Ucciso a colpi di pistola nei boschi di Monte Sant'Angelo Leonardo Ricucci, parente di un boss della mafia garganica. Il corpo trovato in auto nella notte

Maxiprocesso alla mafia garganica, a Bari l'udienza preliminare per 50 imputati del clan Li Bergolis-Miucci

Al via il processo "Mari e Monti": mafia garganica alla sbarra - Udienza preliminare nei confronti di 50 persone dopo l'operazione che nel 2024 ha colpito il clan Li Bergolis-

Maxiprocesso alla mafia garganica, a Bari l'udienza preliminare per 50 imputati del clan Li Bergolis-Miucci - Parti civili anche l'associazione antimafia Giovanni Panunzio, rappresentata dall'avvocato Mario Aiezza, la Fai Antiracket, Regione Puglia, oltre a diverse persone offese