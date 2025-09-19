’Maestri fuori classe’ Lectio magistralis incontri e seminari

Montepulciano, ideale capofila della Valdichiana senese, territorio insignito del titolo di Capitale toscana della cultura 2025, e punto di riferimento a livello provinciale e regionale per il patrimonio artistico e le manifestazioni che esprime, aggiunge al suo ventaglio, per il quarto anno, ‘ Maestri fuori classe. Festival dell’apprendimento continuo ’. La singolare denominazione dell’iniziativa incuriosisce, ma mostra anche l’obiettivo che persegue e cioè la diffusione della conoscenza al di fuori dei luoghi deputati (le classi) e al di là delle stagioni della vita in cui l’accrescimento delle competenze appare confinato (la giovinezza). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

