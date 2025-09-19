Maduro sfida gli Stati Uniti | manovre militari e intesa con la Cina

Sale la tensione in America Latina. Mercoledì, il Venezuela ha avviato delle esercitazioni militari che, denominate “Sovereign Caribbean 200”, includono manovre terrestri, marittime e aeree. Secondo la Cnn, il regime di Nicolas Maduro ha mobilitato oltre 2.500 soldati nell’isola di La Orchila. Sono state inoltre dispiegate dodici navi militari e 22 aerei. Non solo. Il governo di Caracas ha anche esposto i suoi caccia di fabbricazione russa Sukhoi Su-30, che dispongono di missili antinave. Il regime chavista ha giustificato questa mossa, presentandola come una risposta allo schieramento delle navi da guerra statunitensi, recentemente schierate al largo delle coste venezuelane. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Maduro sfida gli Stati Uniti: manovre militari e intesa con la Cina

In questa notizia si parla di: maduro - sfida

Venezuela, gli Usa colpiscono una nave: "Tre morti", la sfida a Maduro

#Notizia ||Vicepresidente Esecutiva Delcy Rodríguez inaugura la terza edizione della Fiera Internazionale delle Telecomunicazioni del Venezuela "A nome del Presidente Nicolás Maduro, inauguriamo questa terza edizione della Fiera Internazionale delle Tel Vai su Facebook

Maduro sfida gli Stati Uniti: manovre militari e intesa con la Cina; Maduro sfida Trump ed è tensione tra Venezuela e Usa, caccia minacciano le navi militari: Pronti alla lotta; Usa-Venezuela, tensione altissima: Maduro manda i caccia sopra le navi militari inviate da Trump.

Maduro dice che gli Stati Uniti vogliono invadere il Venezuela - E ha mobilitato l'esercito, intanto gli Stati Uniti hanno attaccato due barche venezuelane sostenendo che fossero legate al narcotraffico ... Secondo ilpost.it

Maduro sfida Trump ed è tensione tra Venezuela e Usa, caccia minacciano le navi militari: "Pronti alla lotta" - Il presidente venezuelano Maduro ha avvertito che Caracas passerà a una "fase di lotta armata" se dovesse subire un'aggressione militare dagli Stati Uniti ... Da virgilio.it