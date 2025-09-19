Maduro sfida gli Stati Uniti | manovre militari e intesa con la Cina

Sale la tensione in America Latina. Mercoledì, il Venezuela ha avviato delle esercitazioni militari che, denominate “Sovereign Caribbean 200”, includono manovre terrestri, marittime e aeree. Secondo la Cnn, il regime di Nicolas Maduro ha mobilitato oltre 2.500 soldati nell’isola di La Orchila. Sono state inoltre dispiegate dodici navi militari e 22 aerei. Non solo. Il governo di Caracas ha anche esposto i suoi caccia di fabbricazione russa Sukhoi Su-30, che dispongono di missili antinave. Il regime chavista ha giustificato questa mossa, presentandola come una risposta allo schieramento delle navi da guerra statunitensi, recentemente schierate al largo delle coste venezuelane. 🔗 Leggi su Panorama.it

