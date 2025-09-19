Madonna torna alla dance nel 2026 con Confessions of a Dancefloor Part 2
Arriva nel 2026 il sequel del celebre album che nel 2005 conteneva successi come Hung up, Sorry e Jump. E non vediamo l'ora. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: madonna - torna
Chiasso Barletti, torna la Madonna. La statua attribuita a Donatello ricollocata nella sua edicola sacra
Tradizione e fede: a Salice Salentino torna la fiera Madonna della Visitazione
FOTO/ Madonna delle Grazie: Mons. Accrocca torna a invocare pietà per le sofferenze del popolo palestinese
Madonna torna sul dancefloor con il nuovo album #Madonna - X Vai su X
Madonna lo annuncia sui social: “COADF – Part 2 2026” “Si torna alla musica, si torna sulla pista, si torna alle origini.” Quasi vent’anni dopo l’album che ha cambiato la storia della dance, la Regina del Pop è pronta a regalarci il secondo capitolo di Confe Vai su Facebook
Madonna torna in Warner e annuncia un nuovo album nel 2026; Madonna torna alla dance nel 2026 con Confessions of a Dancefloor Part. 2; Madonna torna al beauty look delle origini con il nuovo album.
Madonna torna alla dance nel 2026 con Confessions of a Dancefloor Part. 2 - Arriva nel 2026 il sequel del celebre album che nel 2005 conteneva successi come Hung up, Sorry e Jump. Segnala vanityfair.it
Madonna torna in Warner e annuncia un nuovo album nel 2026 - Dal 2026 Madonna pubblicherà il sequel di "Confessions On a Dance Floor". billboard.it scrive