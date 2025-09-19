Madonna torna al beauty look delle origini con il nuovo album
Ha scelto un look che ricorda il passato per annunciare il nuovo album, che è d’altronde “un ritorno alle origini” per sua stessa ammissione: Madonna, la regina del pop, è pronta a tornare sulla pista da ballo, e ha annunciato un nuovo disco dance in arrivo nel 2026. Madonna con capelli biondo platino e smokey eye per il nuovo album. Madonna ha diffuso l’annuncio su Instagram con una serie di foto che la ritraggono in un look familiare ai fan: capelli biondo platino leggermente ondulati, come nel periodo più alto della sua carriera, smokey eye e labbra in primo piano. Unica differenza il colore: non scarlatte, come nell’iconica Vogue, ma nude, in nuance con l’abito sottoveste rosa pallido con inserti in pizzo che ha indossato. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: madonna - torna
Chiasso Barletti, torna la Madonna. La statua attribuita a Donatello ricollocata nella sua edicola sacra
Tradizione e fede: a Salice Salentino torna la fiera Madonna della Visitazione
FOTO/ Madonna delle Grazie: Mons. Accrocca torna a invocare pietà per le sofferenze del popolo palestinese
Madonna torna sul dancefloor con il nuovo album #Madonna - X Vai su X
Madonna lo annuncia sui social: “COADF – Part 2 2026” “Si torna alla musica, si torna sulla pista, si torna alle origini.” Quasi vent’anni dopo l’album che ha cambiato la storia della dance, la Regina del Pop è pronta a regalarci il secondo capitolo di Confe Vai su Facebook
Madonna torna al beauty look delle origini con il nuovo album; Le metamorfosi di Madonna e Nicole Kidman: l’analisi dei look del Met Gala 2025; Dolce & Gabbana PE 2025, il beauty look omaggio a Madonna.
Madonna scatenata a 67 anni: gli scatti in lingerie di pizzo rosa - Iconica e sempre audace, Madonna ha pubblicato una serie di scatti in lingerie rosa trasparente che hanno fatto il giro del web. Segnala gazzetta.it