Madonna torna al beauty look delle origini con il nuovo album 

Ha scelto un look che ricorda il passato per annunciare il nuovo album, che è d’altronde “un ritorno alle origini” per sua stessa ammissione: Madonna, la regina del pop, è pronta a tornare sulla pista da ballo, e ha annunciato un nuovo disco dance in arrivo nel 2026. Madonna con capelli biondo platino e smokey eye per il nuovo album. Madonna ha diffuso l’annuncio su Instagram con una serie di foto che la ritraggono in un look familiare ai fan: capelli biondo platino leggermente ondulati, come nel periodo più alto della sua carriera, smokey eye e labbra in primo piano. Unica differenza il colore: non scarlatte, come nell’iconica Vogue, ma nude, in nuance con l’abito sottoveste rosa pallido con inserti in pizzo che ha indossato. 🔗 Leggi su Amica.it

