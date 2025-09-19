Macron sente Abbas | Riconoscerò la Palestina lunedì all’assemblea dell’Onu

La Francia conferma: riconoscerà lo Stato di Palestina. “Data l’estrema urgenza della situazione a Gaza e nel resto dei Territori palestinesi, ho ribadito al Presidente palestinese la mia intenzione di riconoscere lo Stato di Palestina lunedì a New York”, ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, riferendo di aver avuto un colloquio con il leader dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas. “Questo riconoscimento fa parte di un piano di pace globale per la regione, volto a soddisfare le aspirazioni di sicurezza e pace sia degli israeliani che dei palestinesi”, ha spiegato l’inquilino dell’Eliseo in un post su X. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

