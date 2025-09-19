Macfrut dopo dodici anni al vertice si va verso la fine dell' era Piraccini
Dopo quattro mandati e dodici anni di gestione virtuosa con una fiera dell'ortofrutta sempre più internazionale, quella del 2026 dovrebbe essere l'ultima edizione di Macfrut guidata da Renzo Piraccini. La notizia viene riportata dai quotidiani locali in edicola. Sarebbero emerse tensioni tra lo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
(Agen Food) - Catania, 17 set. - di Claudia Pollara – Dal 21 al 23 aprile a Rimini si terrà Macfrut 2026. Questa prossima 43esima edizione viene presentata oggi alle 15.30 al Romano Palace Hotel di Catania alla presenza del ministro alle Politiche agricole Fr
