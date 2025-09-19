Macfrut dopo dodici anni al vertice si va verso la fine dell' era Piraccini

Dopo quattro mandati e dodici anni di gestione virtuosa con una fiera dell'ortofrutta sempre più internazionale, quella del 2026 dovrebbe essere l'ultima edizione di Macfrut guidata da Renzo Piraccini. La notizia viene riportata dai quotidiani locali in edicola. Sarebbero emerse tensioni tra lo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

