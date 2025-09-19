Milano, 19 settembre 2025 – Un flashmob contro la cementificazione di Milano in un luogo a suo modo simbolo, l’ex area verde di via Bassini che per mesi i residenti della zona Lambrate e di Città Studi hanno cercato di difendere dall’ennesimo progetto immobiliare, poi inevitabilmente realizzato. A organizzarlo sono i comitati ambientalisti e di quartiere, che danno appuntamento questo pomeriggio, 19 settembre fra le 18 e le 19,30, p roprio in via Bassini (per la precisione in largo Volontari del Sangue, che si trova circa a metà di via Bassini). Piano Clima, “a Milano l’aria è più pulita”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Ma quale Milano Green Week, è la settimana del grigio cemento”: flashmob degli ambientalisti nell’ex parco (cancellato) di via Bassini