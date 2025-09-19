Tempo di lettura: < 1 minuto A Montoro si è svolta l’assemblea provinciale del Movimento 5 Stelle, un importante momento di confronto e partecipazione che ha visto la presenza del coordinatore regionale Salvatore Micillo e del consigliere regionale Vincenzo Ciampi, insieme ai gruppi territoriali irpini e agli attivisti. Al centro dell’incontro il programma regionale “Ascolto dei territori”, con particolare attenzione ai temi cruciali per la comunità: sanità, ambiente, servizi e sviluppo locale. La consigliera comunale di Montoro, Anna Ansalone, ha preso parte ai lavori insieme ad altri amministratori e attivisti locali, sottolineando l’importanza di un dialogo costruttivo e di una sinergia concreta tra istituzioni e cittadinanza attiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - M5S in assemblea a Montoro: chiamata all’unità su Fico