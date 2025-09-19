M5S Cammarano | L’auto medica 118 resti a Pontecagnano Faiano l’Asl blocchi il trasferimento.

Il capogruppo regionale M5S e presidente della Commissione Aree interne ha inviato richiesta formale all’Asl. “Il trasferimento dell’auto medica 118 da Pontecagnano Faiano a Battipaglia rischia di lasciare scoperto un territorio di circa 60.000 abitanti, comprendente Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella, San Mango Piemonte, San Cipriano Picentino e Pontecagnano Faiano “. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Michele Cammarano, che questa mattina ha inviato una nota all’Asl chiedendo la revisione della decisione e il mantenimento dell’auto medica 118 a Pontecagnano Faiano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it