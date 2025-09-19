M5S Cammarano | L’auto medica 118 resti a Pontecagnano Faiano l’Asl blocchi il trasferimento
Il capogruppo regionale M5S e presidente della Commissione Aree interne ha inviato richiesta formale all’Asl. “Il trasferimento dell’auto medica 118 da Pontecagnano Faiano a Battipaglia rischia di lasciare scoperto un territorio di circa 60.000 abitanti, comprendente Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella, San Mango Piemonte, San Cipriano Picentino e Pontecagnano Faiano “. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Michele Cammarano, che questa mattina ha inviato una nota all’Asl chiedendo la revisione della decisione e il mantenimento dell’auto medica 118 a Pontecagnano Faiano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: cammarano - auto
M5S, Cammarano: “L’auto medica 118 resti a Pontecagnano Faiano, l’Asl blocchi il trasferimento”
M5S, Cammarano: “L’auto medica 118 resti a Pontecagnano Faiano, l’Asl blocchi il trasferimento” Il capogruppo regionale M5S e presidente della Commissione Aree interne ha inviato richiesta formale all’Asl - X Vai su X
L'inseguimento di un'auto della polizia a Bologna finisce in tragedia. Un giovane di 18 anni, in fuga su un'auto rubata, è morto dopo essersi schiantato contro un palo della luce e contro altre vetture in sosta. È successo alle 5 di questa mattina in via Murri. La vi - facebook.com Vai su Facebook
M5S Cammarano | L’auto medica 118 resti a Pontecagnano Faiano l’Asl blocchi il trasferimento.
Campania, Cammarano (M5S): “L’auto medica 118 resti a Pontecagnano Faiano, l’Asl blocchi il trasferimento” - Il capogruppo regionale M5S e presidente della Commissione Aree interne ha inviato richiesta formale all’Asl Napoli, 18 Settembre – “Il trasferimento dell’auto medica 118 da Pontecagnano Faiano a Batt ... Lo riporta sciscianonotizie.it
M5S, Cammarano: "Emergenza medici di medicina generale in provincia di Salerno - A settembre scorso si contavano 60 posti vacanti su 94 disponibili, con una situazione ancora più critica per la ... Da msn.com