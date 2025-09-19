MO Salvini | sanzioni a Israele? Io credo nel dialogo

Brennero (Bz), 18 set. (askanews) - "Sanzioni ad Israele? Io sono d'accordo col dialogo e con la diplomazia". Il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini risponde così ad una domanda sulle sanzioni ad Israele di cui sta discutendo l'Unione Europea. A margine della cerimonia al tunnel del Brennero, Salvini è tornato anche sul caso dell'ambasciatore russo salutato ad un ricevimento: "È incredibile che a sinistra si riesca a far polemica financo su un saluto ad un ambasciatore in una sede diplomatica. Io lavoro per avvicinare, non per allontanare. Magari qualcuno in Europa preferisce armarsi e partire, io preferisco dialogare con tutti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

