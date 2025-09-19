Lynk & Co strategia in Europa | ibride plug-in e ruolo dell' Italia parla il Ceo Appelgren

Gazzetta.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai microfoni di Gazzetta Motori, all'interno del contesto del Salone dell'Auto Iaa Mobility 2025 di Monaco di Baviera, c'è Nicholas López Appelgren, amministratore delegato di Lynk & Co, con oltre 25 anni di esperienza nel settore industriale dell'automobile. "Dopo aver costruito la 08 su piattaforma Cma, è ora il momento di far conoscere quest'auto ibrida plug - in da oltre 200 km in elettrico, premiata con le 5 stelle Euro Ncap. Ma non siamo qui solo per la 08, bensì anche per comunicare la nostra espansione europea entrando ufficialmente sui tre mercati: Svizzera, Austria e Repubblica Ceca, arrivando così a contare 25 Paesi nel Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lynk amp co strategia in europa ibride plug in e ruolo dell italia parla il ceo appelgren

© Gazzetta.it - Lynk & Co, strategia in Europa: ibride plug-in e ruolo dell'Italia, parla il Ceo Appelgren

In questa notizia si parla di: lynk - strategia

Lynk & Co tra novità e nuovi obiettivi si racconta a Monaco; Link & Co, orgoglio di Geely, la 08 è un punto riferimento.

Zeekr e Lynk &amp; Co: Nuove Prospettive per una Strategia Vincente - La recente operazione, che ha visto Zeekr diventare azionista di maggioranza di Lynk & Co, segna un punto di svolta nel panorama automobilistico. Da tecnoandroid.it

lynk amp co strategiaLynk &amp; Co tra novità e nuovi obiettivi si racconta a Monaco - Lynk & Co ha annunciato importanti novità durante la IAA Mobility Week di Monaco, dove, pur non essendo espositore ufficiale, ha organizzato eventi dedicati. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Lynk Amp Co Strategia