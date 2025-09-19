Lynk & Co strategia in Europa | ibride plug-in e ruolo dell' Italia parla il Ceo Appelgren

Ai microfoni di Gazzetta Motori, all'interno del contesto del Salone dell'Auto Iaa Mobility 2025 di Monaco di Baviera, c'è Nicholas López Appelgren, amministratore delegato di Lynk & Co, con oltre 25 anni di esperienza nel settore industriale dell'automobile. "Dopo aver costruito la 08 su piattaforma Cma, è ora il momento di far conoscere quest'auto ibrida plug - in da oltre 200 km in elettrico, premiata con le 5 stelle Euro Ncap. Ma non siamo qui solo per la 08, bensì anche per comunicare la nostra espansione europea entrando ufficialmente sui tre mercati: Svizzera, Austria e Repubblica Ceca, arrivando così a contare 25 Paesi nel Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lynk & Co, strategia in Europa: ibride plug-in e ruolo dell'Italia, parla il Ceo Appelgren

Lynk & Co tra novità e nuovi obiettivi si racconta a Monaco; Link & Co, orgoglio di Geely, la 08 è un punto riferimento.

