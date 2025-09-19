Lvpa Frascati calcio Promozione il dg Borsa | Felice per il passaggio del turno in Coppa Italia

Frascati (Rm) – Primo mini-obiettivo stagionale centrato per la Promozione della Lvpa Frascati. I ragazzi di mister Stefano Gioacchini hanno pareggiato 2-2 nel match di ritorno di Coppa Italia contro il Palocco e, in virtù del successo per 2-1 della gara d’andata, sono approdati al turno. 🔗 Leggi su Romatoday.it