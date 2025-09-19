Lvpa Frascati calcio Promozione il dg Borsa | Felice per il passaggio del turno in Coppa Italia
Frascati (Rm) – Primo mini-obiettivo stagionale centrato per la Promozione della Lvpa Frascati. I ragazzi di mister Stefano Gioacchini hanno pareggiato 2-2 nel match di ritorno di Coppa Italia contro il Palocco e, in virtù del successo per 2-1 della gara d’andata, sono approdati al turno. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Lvpa Frascati calcio, l’ad Serafini: "Vogliamo diventare punto riferimento anche a livello femminile"
Lvpa Frascati calcio, Basile: "Ritiro fondamentale per l’amalgama del gruppo"
Lvpa Frascati calcio, Promozione, il dg Borsa: "Felice per il passaggio del turno in Coppa Italia"
Lvpa Frascati (calcio, Promozione), Gioacchini: “In Coppa non abbiamo ancora fatto nulla” - Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Frascati (Rm) – Buona la prima gara ufficiale della Lvpa Frascati. Scrive osservatoreitalia.eu
Lvpa Frascati Calcio (Promozione), i ragazzi di mister Gioacchini portano a casa la prima vittoria - 1 il campo del Palocco nella gara d’andata della sfida di Coppa che rappresentava l’esordio stagionale dei tuscolani. Come scrive castellinotizie.it