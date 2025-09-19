Lutto terribile nel calcio tifosi in lacrime | si è accasciato in campo

Setembre è stato un mese drammatico per lo sport di ogni tipo. Dallo sci al pugilato, fino al calcio, il lutto ha lasciato i tifosi in lacrime. Ci sono giornate che lo sport non vorrebbe mai raccontare. Giornate in cui l’agonismo, la passione e la nostalgia per il passato lasciano spazio alla tragedia. A Belgrado, durante una partita tra vecchie glorie, la festa del ricordo si è trasformata in un dramma che ha gettato nello sconforto un intero Paese. I protagonisti in campo erano uomini che avevano scritto pagine importanti del calcio serbo, simboli di una generazione che aveva reso orgogliosi i propri tifosi con prestazioni memorabili. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

