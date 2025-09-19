Lutto nel country | Brett James talento da Grammy muore in un incidente aereo

Sbircialanotizia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notizia che scuote l’intero universo della musica country: Brett James, penna raffinata, interprete e produttore dal talento cristallino, se n’è andato improvvisamente, vittima di un incidente aereo in North Carolina. Un vuoto profondo nell’intera comunità che ne celebrava la brillante creatività. Il tragico schianto nei cieli della Carolina del Nord Il pomeriggio di giovedì . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

lutto nel country brett james talento da grammy muore in un incidente aereo

© Sbircialanotizia.it - Lutto nel country: Brett James, talento da Grammy, muore in un incidente aereo

In questa notizia si parla di: lutto - country

Lutto nel mondo della musica: si spegne una leggenda del country

Brett James, la stella del country muore in un incidente aereo; Lutto a Biella, a 65 anni è mancata Doretta Serafin.

lutto country brett jamesAddio a Brett James, cantante country da Grammy morto in un incidente aereo - (Adnkronos) – Il cantante, compositore e produttore discografico statunitense Brett James, autore di successi country e vincitore di un Grammy Award per ‘Jesus, Take The Wheel’, è morto in un ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lutto Country Brett James