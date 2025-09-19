L’unico controllore in turno si addormenta nella torre e non dà indicazioni | paura su volo Parigi-Ajaccio

Ilfattoquotidiano.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un volo Air Corsica proveniente da Parigi-Orly ha incontrato difficoltà nell’atterraggio ad Ajaccio nella notte di lunedì, a causa della mancanza di comunicazioni con la torre di controllo. L’unico controllore in turno si era addormentato. L’aereo, che era partito con circa un’ora di ritardo, si è trovato a volare per un’ora sopra l’aereo porto, senza ricevere alcuna risposta via radio dal personale di terra. Secondo quanto riportato da Corse Matin, il comandante ha provato più volte a stabilire il contatto, senza successo. In attesa di indicazioni, l’equipaggio ha sorvolato il Golfo di Ajaccio, mentre i vigili del fuoco cercavano di contattare la torre di controllo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

l8217unico controllore in turno si addormenta nella torre e non d224 indicazioni paura su volo parigi ajaccio

© Ilfattoquotidiano.it - L’unico controllore in turno si addormenta nella torre e non dà indicazioni: paura su volo Parigi-Ajaccio

In questa notizia si parla di: unico - controllore

Cerca Video su questo argomento: L8217unico Controllore Turno Addormenta