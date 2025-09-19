L’Ungheria come l’America dichiarerà terroristi tutti gli antifascisti | Salis è tra loro
"Antifa” non è una sigla organizzata o un partito politico, ma piuttosto un cappello sotto al quale si riuniscono gruppi antifascisti in tutto il mondo. Dichiararli “organizzazione terroristica” significa potenzialmente colpire qualsiasi gruppo sociale che si riconosca nella. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: ungheria - america
Questa sera in Ungheria l’Italia di Gattuso, sorda e cieca di fronte a ogni evidenza, a ogni sensibilità, a ogni legittima e umana richiesta, scenderà in campo neutro con Israele. Neanche ci hanno provato a rinviarla. Neanche hanno tentato di convincere Fifa e - facebook.com Vai su Facebook