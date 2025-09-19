L’Ungheria come l’America dichiarerà terroristi tutti gli antifascisti | Salis è tra loro

Repubblica.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Antifa” non è una sigla organizzata o un partito politico, ma piuttosto un cappello sotto al quale si riuniscono gruppi antifascisti in tutto il mondo. Dichiararli “organizzazione terroristica” significa potenzialmente colpire qualsiasi gruppo sociale che si riconosca nella. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - L’Ungheria come l’America dichiarerà “terroristi” tutti gli antifascisti: “Salis è tra loro”

