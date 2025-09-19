Lunedì 22 settembre sciopero del trasporto pubblico

Seta rende noto che per la giornata di lunedì 22 settembre nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza sono stati proclamati uno sciopero aziendale di 24 ore dalla segreteria regionale di Usb-Unione Sindacale di Base ed uno sciopero aziendale di 4 ore dalla segreteria regionale di Orsa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

