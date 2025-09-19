Lunedì 22 settembre sciopero del trasporto pubblico

Seta rende noto che per la giornata di lunedì 22 settembre nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza sono stati proclamati uno sciopero aziendale di 24 ore dalla segreteria regionale di Usb-Unione Sindacale di Base ed uno sciopero aziendale di 4 ore dalla segreteria regionale di Orsa.

Trasporto pubblico, sciopero lunedì 22 settembre Trasporto pubblico a rischio per 24 ore lunedì 22 settembre a causa della protesta proclamata dai sindacati Usb, Orsa, Cobas, Cub, Adl e Sgb. Garantite le corse da inizio servizio fino alle 8.29 e dalle 17

Venerdì 19 e lunedì 22 settembre è sciopero generale per Gaza | le manifestazioni in Toscana; Sciopero generale lunedì 22 settembre; Lunedì 22 sciopero generale contro genocidio a Gaza coinvolti trasporti pubblici scuole università e portuali; stasera manifestazioni a Genova.

Roma, lunedì 22 settembre sciopero del trasporto pubblico: orari, servizi garantiti e possibili disagi - Lunedì 22 settembre sciopero nazionale del trasporto pubblico locale (Tpl), l'agitazione avrà ripercussioni soprattutto a Roma e nel Lazio

Sciopero nazionale del 22 settembre: scuola, trasporti e uffici a rischio blocco - Il 22 settembre 2025 si terrà uno sciopero generale che bloccherà scuole, trasporti e uffici: previsti disagi diffusi.