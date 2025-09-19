Luminis un' installazione monumentale illumina i muraglioni del Tevere

Sabato 20 settembre, dalle 20, a Piazza Tevere verrà inaugurato il progetto Luminis di Mario Carlo Iusi.Luminis è un’installazione monumentale luminosa, che si dispiega per 500 metri sul muraglione della riva destra del Tevere, composta da una sequenza di cornici rettangolari luminose di varie. 🔗 Leggi su Romatoday.it

A Roma il Tevere si illumina con “Luminis” - Luminis progetto monumentale dell'artista Mario Carlo Iusi dal 20 settembre al 15 ottobre 2025 trasformerà Piazza Tevere, in una esperienza artistica collettiva ... Scrive theartlibido.com

luminis installazione monumentale illuminaSui muraglioni del Lungotevere a Roma è in arrivo una affascinante installazione luminosa - Dal 20 settembre al 15 ottobre 2025 le mura del Tevere tra Ponte Sisto e Ponte Mazzini saranno illuminate da “Luminis”, l'installazione site specific di Mario Carlo Iusi curata da Tevereterno ... Riporta artribune.com

