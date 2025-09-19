Luminis un' installazione monumentale illumina i muraglioni del Tevere

Sabato 20 settembre, dalle 20, a Piazza Tevere verrà inaugurato il progetto Luminis di Mario Carlo Iusi.Luminis è un’installazione monumentale luminosa, che si dispiega per 500 metri sul muraglione della riva destra del Tevere, composta da una sequenza di cornici rettangolari luminose di varie. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: luminis - installazione

Da sabato 20 settembre a partire dalle ore 20:00 e fino al 15 ottobre 2025, Piazza Tevere a Roma ospita l’inaugurazione del progetto Luminis, ideato da Mario Carlo Iusi e curato dall’associazione Tevereterno. La piazza, situata lungo la riva destra del Tevere Vai su Facebook

Luminis, un' installazione monumentale illumina i muraglioni del Tevere; Luminis illumina Piazza Tevere: arte contemporanea e luce sul fiume di Roma; Luminis: l’installazione luminosa di Mario Carlo Iusi illumina le rive del Tevere.

A Roma il Tevere si illumina con “Luminis” - Luminis progetto monumentale dell'artista Mario Carlo Iusi dal 20 settembre al 15 ottobre 2025 trasformerà Piazza Tevere, in una esperienza artistica collettiva ... Scrive theartlibido.com

Sui muraglioni del Lungotevere a Roma è in arrivo una affascinante installazione luminosa - Dal 20 settembre al 15 ottobre 2025 le mura del Tevere tra Ponte Sisto e Ponte Mazzini saranno illuminate da “Luminis”, l'installazione site specific di Mario Carlo Iusi curata da Tevereterno ... Riporta artribune.com