L’ultimo weekend estivo prima dell’autunno: arriva una perturbazione atlantica che porterà con sé freddo e pioggia. Il fine settimana che sta per arrivare è davvero l’ultimo dell’estate. Il caldo mite degli ultimi giorni abbandonerà l’Italia e lascerà spazio all’autunno. La data coincide con l’equinozio del 22 settembre. Le previsioni meteo di sabato 20 e domenica 21. – notizie.com Settembre è arrivato ormai agli sgoccioli, ci avviciniamo all’ultima settimana del mese. In questi giorni l’Italia è stata attraversata da un vortice di alta pressione che ha permesso agli amanti del mare di godere ancora un po’ della spiaggia e delle onde. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - L’ultimo weekend prima di una perturbazione atlantica che spazzerà via l’estate