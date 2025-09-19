L' ultimo saluto Trump-Starmer con le First Ladies prima di partire
Roma, 18 set. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lascia Chequers, la residenza di campagna del primo ministro britannico Keir Starmer, al termine della sua visita di Stato nel Regno Unito. Poco prima una photo opportunity con il presidente Usa, la First Lady Melania, il primo ministro britannico Keir Starmer e la moglie Victoria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
L'ultimo saluto Trump-Starmer (con le First Ladies) prima di partire; Starmer: Tra USA e UK legame unico, primi partner commerciali e nella difesa; Trump da Starmer: «Con Londra legame indistruttibile». Il premier britannico annuncia accordi per 250 miliardi.
Trump da Starmer: «Con Londra legame indistruttibile». Il premier britannico annuncia accordi per 250 miliardi - Il premier britannico Keir Starmer ha ricevuto con una calorosa stretta di mano il presidente americano Donald Trump nella residenza di campagna dei Chequers per il vertice bilaterale tra i ... Riporta ilgazzettino.it
