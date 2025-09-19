L’ultimo Forza ragazzi! Di Rocco folla e lacrime La figlia | Ciao Papo

"Ciao Papo". Solo queste parole, pronunciate dalla figlia di Emanuele Di Rocco, hanno squarciato il silenzio surreale che ieri ha avvolto il Duomo di Arezzo. Un silenzio fatto di dolore, incredulità e commozione, mentre la città intera si stringeva attorno alla famiglia del ristoratore 50enne morto nel tragico incidente stradale in via Anconetana il 12 settembre. La voce dell’adolescente ha dato corpo al sentimento collettivo: "Grazie per tutto quello che hai fatto per me. Per le risate, per avermi aiutato con la matematica, per le ore passate insieme ad ascoltare la tua musica, Vasco Rossi in primis. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’ultimo "Forza ragazzi!". Di Rocco, folla e lacrime. La figlia: "Ciao Papo"

In questa notizia si parla di: ultimo - forza

Chi è Rongier, l’ultimo nome del “Marsiglia di Tudor”: punti di forza e caratteristiche del centrocampista accostato ai bianconeri. Tutto quello che c’è da sapere

LIVE Classica di San Sebastian 2025 in DIRETTA: azione di forza di Ciccone sull’ultimo GPM

Vibo Valentia. Con il suo ‘canotto’ ha preso il volo: l’ultimo saluto a Pino Altomonte, esempio di amore e forza familiare

Forza Italia Lecco dopo l'ultimo episodio di violenza che ha visto protagonista un gruppo di ragazzi. "Una città ordinata, pulita e ben curata sarebbe un deterrente" - facebook.com Vai su Facebook

Questa è la forza che abbiamo nel cuore. #3settembre alle 12,30 a #Roma col #generale #dallachiesa rinnoviamo la battaglia contro le #mafie e contro ogni #violenzadigenere. 3464386530 #capitanoUltimo #Carabinieri della gente. - X Vai su X

Primavera, Rocco: “Youth League competizione bellissima, i ragazzi hanno tenuto bene. Gli faccio i complimenti” - Dario Rocco, allenatore della Primavera del Napoli, ha parlato dopo la partita di Youth League contro il Manchester City: Il Napoli ha retto bene - Da iamnaples.it