Luis Alberto al veleno | Dirigenza Lazio non capisce di calcio Sui rinnovi mancano di rispetto

Calcionews24.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Le parole dell’ex trequartista biancoceleste In una lunga intervista al Messaggero Luis Alberto, oggi all’Al-Duhail, non si è risparmiato qualche stoccata nei confronti della Lazio, sua vecchia società a cui comunque resta molto legato affettivamente. Con Sarri è stato odi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

luis alberto al veleno dirigenza lazio non capisce di calcio sui rinnovi mancano di rispetto

© Calcionews24.com - Luis Alberto al veleno: «Dirigenza Lazio non capisce di calcio. Sui rinnovi mancano di rispetto»

In questa notizia si parla di: luis - alberto

Luis Henrique: «L’Inter, il Mondiale, Chivu, Carlos Alberto, Dumfries: vi racconto il mio primo periodo in nerazzurro»

Lazio-Roma:derby al veleno,lite Mourinho-Lotito negli spogliatoi; Derby di Roma al veleno: scontro tra Lotito e Mourinho; ARRIVA SARRI E SPUTA VELENO: vedremo il terreno di gioco di Lecce, terzo mondo come tutta la Serie A.

Cerca Video su questo argomento: Luis Alberto Veleno Dirigenza