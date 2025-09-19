Luigi Mangione diventa santo in un poster di Cheap a Bologna Lisei FdI all’attacco

Ilrestodelcarlino.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 19 settembre 2025 –  San Luigi da Towson, protettore dei malati abbandonati. Ecco la didascalia, destinata a far discutere, del manifesto di Cheap  in via del Triumvurato, nella prima periferia della città. Il riferimento è a Luigi Mangione, noto alle cronache per l'omicidio di Brian Thompson, Ceo di United HealthCare, a New York nel 2024. Il poster negli spazi di arte pubblica non è sfuggito a Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia, che insorge contro l’opera. “A Bologna, quando si pensa che la sinistra abbia toccato il fondo – attacca – ci si accorge della loro capacità di scavare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

luigi mangione diventa santo in un poster di cheap a bologna lisei fdi all8217attacco

© Ilrestodelcarlino.it - Luigi Mangione diventa santo in un poster di Cheap a Bologna. Lisei (FdI) all’attacco

In questa notizia si parla di: luigi - mangione

Un film sul presunto killer Luigi Mangione? Dave Franco non rifiuterebbe la proposta

Luigi Mangione: l’attore ideale per il suo film svelato

Gus Van Sant al Festival del cinema di Venezia 2025: «Sono stato profondamente colpito dalla storia di Luigi Mangione mentre giravo il mio film. La disperazione non aspetta»

Luigi Mangione diventa santo in un poster di Cheap a Bologna. Lisei (FdI) all’attacco; Vita e misteri di Luigi Mangione; Luigi Mangione, da presunto killer a fenomeno di massa.

luigi mangione diventa santoRespinte le accuse di terrorismo a Luigi Mangione: a processo solo per l’omicidio del ceo di UnitedHealthcare - Luigi Mangione inizierà ad affrontare il processo per aver ammazzato Brian Thompson, ceo della compagnia di assicurazione sanitaria UnitedHealthcare, l’1 dicembre. Da ilfattoquotidiano.it

Luigi Mangione diventa un musical già sold out. I produttori mettono le mani avanti: “Non stiamo banalizzando le sue azioni” - Debutterà il 13 giugno a San Francisco “Luigi: The Musical”, uno spettacolo teatrale che ha già fatto registrare il tutto esaurito. Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Luigi Mangione Diventa Santo