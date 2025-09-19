Luigi Mangione diventa santo in un poster di Cheap a Bologna Lisei FdI all’attacco

Bologna, 19 settembre 2025 – San Luigi da Towson, protettore dei malati abbandonati. Ecco la didascalia, destinata a far discutere, del manifesto di Cheap in via del Triumvurato, nella prima periferia della città. Il riferimento è a Luigi Mangione, noto alle cronache per l'omicidio di Brian Thompson, Ceo di United HealthCare, a New York nel 2024. Il poster negli spazi di arte pubblica non è sfuggito a Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia, che insorge contro l’opera. “A Bologna, quando si pensa che la sinistra abbia toccato il fondo – attacca – ci si accorge della loro capacità di scavare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

