L’Ue vuole accelerare la caduta dell’economia di Putin per costringerlo alla pace
Grazie a Donald Trump, il diciannovesimo pacchetto di sanzioni dell’Unione europea contro la Russia potrebbe essere un po’ più duro di quanto inizialmente immaginato. La Commissione ieri ha present. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: vuole - accelerare
Wesley Juve, Madama deve accelerare! Quella big italiana lo vuole a tutti i costi: è la priorità del suo allenatore! Cosa può succedere
Beukema vuole solo il Napoli: il gesto del difensore per accelerare la trattativa
Ucraina, la Turchia vuole accelerare i tempi per un vertice tra Putin e Zelensky
Bolzano, Salvini vuole accelerare la ricostruzione della stazione di Bolzano - X Vai su X
La destra vuole accelerare nuovamente sull’autonomia differenziata. E questo nonostante gran parte del Paese sia contrario. È una riforma che spacca l’Italia in due, aumenta i divari sociali e danneggia il Sud. Questa è la loro ricetta per il Mezzogiorno. La no Vai su Facebook