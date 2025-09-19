L’Ucraina ha distrutto il telescopio russo usato per cercare gli alieni e il motivo è chiaro
Le forze di difesa ucraine hanno distrutto un gigantesco radiotelescopio in Crimea, l’RT-70 di Yevpatoria, un potente trasmettitore planetario un tempo utilizzato per supportare missioni nello spazio profondo e il METI (Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence), il tentativo di inviare messaggi a civiltà extraterrestri. L’azione, condotta tramite un attacco di droni, mirava a impedire alla Russia di utilizzare il telescopio per comunicazioni militari, secondo quanto riportato da Space.com. Sebbene le forze russe avessero recentemente aggiornato il telescopio per scopi bellici, la parabola di 70 metri era stata originariamente costruita dall’Unione Sovietica negli anni ’70 per studiare Venere e Marte e comunicare con sonde spaziali. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: ucraina - distrutto
La NATO ha avuto risultati significativamente peggiori rispetto all’Ucraina nell’abbattere i droni russi, secondo la BBC. Mentre questa notte l’Ucraina ha distrutto il 93% dei 415 droni lanciati e regolarmente raggiunge percentuali simili, la Polonia, con l’aiuto di - facebook.com Vai su Facebook
#Ucraina sotto attacco nella notte. Colpita Kiev, dieci morti e 45 feriti. Tra le vittime un bambino Il ministro Klymenko: 'Si scava tra le macerie'. Estratte vive tre persone. Distrutto completamente un palazzo di cinque piani. Danneggiato l'edificio… https://ift.tt/C25 - X Vai su X