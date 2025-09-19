L’Ucraina ha distrutto il telescopio russo usato per cercare gli alieni e il motivo è chiaro

Le forze di difesa ucraine hanno distrutto un gigantesco radiotelescopio in Crimea, l’RT-70 di Yevpatoria, un potente trasmettitore planetario un tempo utilizzato per supportare missioni nello spazio profondo e il METI (Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence), il tentativo di inviare messaggi a civiltà extraterrestri. L’azione, condotta tramite un attacco di droni, mirava a impedire alla Russia di utilizzare il telescopio per comunicazioni militari, secondo quanto riportato da Space.com. Sebbene le forze russe avessero recentemente aggiornato il telescopio per scopi bellici, la parabola di 70 metri era stata originariamente costruita dall’Unione Sovietica negli anni ’70 per studiare Venere e Marte e comunicare con sonde spaziali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

