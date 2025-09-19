Lucio Corsi presenta alla Festa del Cinema di Roma 2025 il film concerto La chitarra nella roccia

Lucio Corsi presenterà alla 20° edizione della Festa del Cinema di Roma il film concerto La Chitarra Nella Roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano. Lucio Corsi presenterà alla 20° edizione della Festa del Cinema di Roma (15-26 ottobre 2025) La Chitarra Nella Roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano, il film del concerto tenutosi lo scorso 30 luglio all’interno della celebre abbazia cistercense – capolavoro del XII secolo – di Chiusdino (Siena). Il progetto vede la regia di Tommaso Ottomano, fratello artistico, regista e co-autore di Lucio, e la produzione di Sugar. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

