Lucca Film Festival Cinema grandi ospiti e premi sotto i riflettori
di Jessica Quilici Dal 20 al 28 settembre torna il Lucca Film Festival, l’appuntamento cinematografico più atteso in Toscana. Dodici i cortometraggi in arrivo da tutto il mondo, e altrettanti i film che saranno presentati in anteprima nei rispettivi concorsi, in aggiunta agli attesi ‘fuori gara’. Tra questi, il thriller ‘1780’, l’ultimo lavoro dell’attore e produttore cinematografico statunitense Kevin Spacey, che aprirà la manifestazione da super ospite proprio domani. Tra i big che parteciperanno all’evento anche Michele Riondino e il regista e sceneggiatore Pietro Marcello, che presenteranno rispettivamente ‘La valle dei sorrisi’ e ‘Duse’, dedicato alla leggendaria attrice italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: lucca - film
Lucca Film Festival, i primi ospiti. Pietro Marcello presenterà ‘Duse‘
Pietro Marcello primo ospite al “Lucca Film Festival 2025” (20-28 settembre XXI edizione)
Michele Riondino al Lucca Film Festival 2025 (20-28 settembre) ventunesima edizione
LUCCA FILM FESTIVAL 2025 Prezzi: INGRESSO GRATUITO SU PRENOTAZIONE FINO AD ESAURIMENTO POSTI PER PRENOTAZIONI: https://www.luccafilmfestival.it/biglietteria/ #CinemaAstra Sabato 20 Settembre Dalle Ore 15,30 Alle Ore 24.00 Dome - facebook.com Vai su Facebook
Arriva #NeZha #LascesaDelGuerrieroDiFuoco il film d'animazione con il maggiore incasso nella storia del cinema: in anteprima assoluta a Lucca Comics & Games e, dal 6 novembre, in sala! @MinervaPictures #FilmClubDistribuzione - X Vai su X
Lucca Film Festival. Cinema, grandi ospiti e premi sotto i riflettori; Lucca Film Festival 2025: tutti gli ospiti della ventunesima edizione; LUCCA FILM FESTIVAL 2025.
Lucca Film Festival. Cinema, grandi ospiti e premi sotto i riflettori - di Jessica Quilici Dal 20 al 28 settembre torna il Lucca Film Festival, l’appuntamento cinematografico più atteso in Toscana. Come scrive quotidiano.net
Lucca Film Festival 2025: programma, ospiti e anteprime - Dal 20 al 28 settembre 2025 Lucca ospita la 21ª edizione del Lucca Film Festival, diretto da Nicola Borrelli e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Scrive dazebaonews.it