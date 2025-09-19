Lucca Film Festival Cinema grandi ospiti e premi sotto i riflettori

Quotidiano.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Jessica Quilici Dal 20 al 28 settembre torna il Lucca Film Festival, l’appuntamento cinematografico più atteso in Toscana. Dodici i cortometraggi in arrivo da tutto il mondo, e altrettanti i film che saranno presentati in anteprima nei rispettivi concorsi, in aggiunta agli attesi ‘fuori gara’. Tra questi, il thriller ‘1780’, l’ultimo lavoro dell’attore e produttore cinematografico statunitense Kevin Spacey, che aprirà la manifestazione da super ospite proprio domani. Tra i big che parteciperanno all’evento anche Michele Riondino e il regista e sceneggiatore Pietro Marcello, che presenteranno rispettivamente ‘La valle dei sorrisi’ e ‘Duse’, dedicato alla leggendaria attrice italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

lucca film festival cinema grandi ospiti e premi sotto i riflettori

© Quotidiano.net - Lucca Film Festival. Cinema, grandi ospiti e premi sotto i riflettori

In questa notizia si parla di: lucca - film

Lucca Film Festival, i primi ospiti. Pietro Marcello presenterà ‘Duse‘

Pietro Marcello primo ospite al “Lucca Film Festival 2025” (20-28 settembre XXI edizione)

Michele Riondino al Lucca Film Festival 2025 (20-28 settembre) ventunesima edizione

Lucca Film Festival. Cinema, grandi ospiti e premi sotto i riflettori; Lucca Film Festival 2025: tutti gli ospiti della ventunesima edizione; LUCCA FILM FESTIVAL 2025.

lucca film festival cinemaLucca Film Festival. Cinema, grandi ospiti e premi sotto i riflettori - di Jessica Quilici Dal 20 al 28 settembre torna il Lucca Film Festival, l’appuntamento cinematografico più atteso in Toscana. Come scrive quotidiano.net

lucca film festival cinemaLucca Film Festival 2025: programma, ospiti e anteprime - Dal 20 al 28 settembre 2025 Lucca ospita la 21ª edizione del Lucca Film Festival, diretto da Nicola Borrelli e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Scrive dazebaonews.it

Cerca Video su questo argomento: Lucca Film Festival Cinema