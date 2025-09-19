lucca film festival cinema grandi ospiti e premi sotto i riflettori

di Jessica Quilici Dal 20 al 28 settembre torna il Lucca Film Festival, l’appuntamento cinematografico più atteso in Toscana. Dodici i cortometraggi in arrivo da tutto il mondo, e altrettanti i film che saranno presentati in anteprima nei rispettivi concorsi, in aggiunta agli attesi ‘fuori gara’. Tra questi, il thriller ‘1780’, l’ultimo lavoro dell’attore e produttore cinematografico statunitense Kevin Spacey, che aprirà la manifestazione da super ospite proprio domani. Tra i big che parteciperanno all’evento anche Michele Riondino e il regista e sceneggiatore Pietro Marcello, che presenteranno rispettivamente ‘La valle dei sorrisi’ e ‘Duse’, dedicato alla leggendaria attrice italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

