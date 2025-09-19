Dal 26 al 28 settembre, negli spazi storici del Real Collegio, torna Lucca Art Fair – fiera moderna e contemporanea pensata per collezionisti e appassionati d’arte –, offre nuovamente la possibilità di confrontarsi e fruire di un’ampia e curata offerta artistica con la sua nona edizione, presentandosi per la prima volta in veste autunnale. Lucca Art Fair è organizzata da T.O.E. in collaborazione con Blob Art ETS e con il patrocinio del Comune di Lucca, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Confindustria Toscana Nord. In linea con lo spirito di apertura e rinnovamento, una parte del layout espositivo è stata ripensata per favorire una fruizione più coinvolgente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucca Art Fair: apre la stagione autunnale