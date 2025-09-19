Lucca Art Fair | apre la stagione autunnale
Dal 26 al 28 settembre, negli spazi storici del Real Collegio, torna Lucca Art Fair – fiera moderna e contemporanea pensata per collezionisti e appassionati d’arte –, offre nuovamente la possibilità di confrontarsi e fruire di un’ampia e curata offerta artistica con la sua nona edizione, presentandosi per la prima volta in veste autunnale. Lucca Art Fair è organizzata da T.O.E. in collaborazione con Blob Art ETS e con il patrocinio del Comune di Lucca, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Confindustria Toscana Nord. In linea con lo spirito di apertura e rinnovamento, una parte del layout espositivo è stata ripensata per favorire una fruizione più coinvolgente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: lucca - fair
Torna Lucca Art Fair che apre la stagione autunnale delle fiere d’arte 26 – 28 settembre, Real Collegio, Lucca Dal 26 al 28 settembre 2025, negli spazi storici del Real Collegio di Lucca, torna Lucca Art Fair con la sua nona edizione, presentandosi per la prim - facebook.com Vai su Facebook
Lucca Art Fair 2025. (fiera d’arte moderna e contemporanea) - DATA INIZIO: 26/09/2025 - DATA FINE: 28/09/2025 - LUOGO: Real Collegio Piazza del Collegio 13 - Lucca #art @LuccaartFair #Pikasus #PikasusArteNews - X Vai su X
Lucca Art Fair: apre la stagione autunnale; Lucca Art Fair 2025 apre l’autunno dell’arte contemporanea: le novità in programma; Lucca Art Fair 2025: una nuova stagione per l’arte contemporanea.
Lucca Art Fair: apre la stagione autunnale - La galleria d’arte contemporanea dà appuntamento al Real Collegio dal 26 al 28 settembre con quattro sezioni principali . Come scrive msn.com
Lucca Art Fair 2025 apre l’autunno dell’arte contemporanea: le novità in programma - Dal 26 al 28 settembre 2025, al via la nona edizione di Lucca Art Fair negli spazi del Real Collegio: gli espositori e tutte le altre novità ... Riporta exibart.com