Lucca Art Fair | apre la stagione autunnale

Lanazione.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 26 al 28 settembre, negli spazi storici del Real Collegio, torna Lucca Art Fair – fiera moderna e contemporanea pensata per collezionisti e appassionati d’arte –, offre nuovamente la possibilità di confrontarsi e fruire di un’ampia e curata offerta artistica con la sua nona edizione, presentandosi per la prima volta in veste autunnale. Lucca Art Fair è organizzata da T.O.E. in collaborazione con Blob Art ETS e con il patrocinio del Comune di Lucca, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Confindustria Toscana Nord. In linea con lo spirito di apertura e rinnovamento, una parte del layout espositivo è stata ripensata per favorire una fruizione più coinvolgente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lucca art fair apre la stagione autunnale

© Lanazione.it - Lucca Art Fair: apre la stagione autunnale

In questa notizia si parla di: lucca - fair

Lucca Art Fair: apre la stagione autunnale; Lucca Art Fair 2025 apre l’autunno dell’arte contemporanea: le novità in programma; Lucca Art Fair 2025: una nuova stagione per l’arte contemporanea.

lucca art fair apreLucca Art Fair: apre la stagione autunnale - La galleria d’arte contemporanea dà appuntamento al Real Collegio dal 26 al 28 settembre con quattro sezioni principali . Come scrive msn.com

Lucca Art Fair 2025 apre l’autunno dell’arte contemporanea: le novità in programma - Dal 26 al 28 settembre 2025, al via la nona edizione di Lucca Art Fair negli spazi del Real Collegio: gli espositori e tutte le altre novità ... Riporta exibart.com

Cerca Video su questo argomento: Lucca Art Fair Apre