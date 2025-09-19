Lucca | anziani e cercatori di funghi dispersi nei boschi Odissea per i vigili del fuoco

Giornata di intensa attività oggi 19 settembre 2025, per la sala operativa dei vigili del fuoco di Lucca quando, dalle ultime ore del mattino, si è trovata a ricevere e coordinare numerose chiamate di persone, quasi tutte settantenni, cadute o smarrite nei boschi

