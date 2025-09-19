Luca Zidane sceglie l’Algeria | dal sogno di Zinedine alla possibile convocazione in nazionale

Luca Zidane verso la nazionale algerina: il figlio di Zinedine vicino alla convocazione. Tutti gli aggiornamenti I tifosi dell’Algeria hanno a lungo sognato di vedere un Zidane con la maglia verde. Quel desiderio, mai realizzato con l’ex Juve e Real Madrid Zinedine, potrebbe ora concretizzarsi grazie a suo figlio Luca Zidane, portiere classe 1998 del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Luca Zidane sceglie l’Algeria: dal sogno di Zinedine alla possibile convocazione in nazionale

