Luca Zaia gli ' orfani' in lacrime sui social | Presidente non abbandonarci Matteo Salvini | Non credo andrà in pensione spero faccia il capolista

Gli orfani di Luca Zaia si sfogano sui social: "La vedo tosta trovare una persona alla tua altezza", "Presidente grazie di tutto! Avrei voluto rivotare lei ma purtroppo non. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Luca Zaia, gli 'orfani' in lacrime sui social: «Presidente non abbandonarci». Matteo Salvini: «Non credo andrà in pensione, spero faccia il capolista»

Olimpiadi 2026, Luca Zaia striglia i bellunesi a Longarone: «Basta pianti e lamenti, con i Giochi il mondo vi guarda»

Regionali, è scontro sulla data del voto: è rebus De Luca-Zaia

Frana a San Vito, colata di 100 metri per la prima volta sull'Alemagna: strada chiusa, Cortina isolata. Luca Zaia: «Esteso lo stato di emergenza»

Il governatore uscente, Luca Zaia, ha firmato il decreto per il rinnovo del Consiglio e del presidente della Giunta regionale

Luca Zaia: «Di 5 milioni di veneti l'unico che non può candidarsi sono io» - Questo è impossibile, perché i veneti sono quasi 5 milioni e l'unico che non può candidarsi è il sottoscritto, esclusi i minorenni». Secondo ilgazzettino.it