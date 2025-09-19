Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi venerdì 19 settembre 2025 | numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 18 settembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 82 (89) 72 (63) 88 (60) 59 (58) 74 (58) Cagliari: 42 (98) 85 (95) 8 (75) 48 (69) 65 (67) Firenze: 34 (99) 42 (85) 76 (72) 89 (47) 69 (46) Genova: 56 (62) 88 (61) 49 (54) 54 (50) 81 (42) Milano: 74 (141) 25 (88) 5 (79) 47 (55) 56 (54) Napoli: 25 (59) 8 (50) 33 (49) 42 (46) 66 (45) Palermo: 59 (79) 14 (66) 45 (55) 69 (54) 4 (51) Roma: 63 (71) 16 (58) 71 (53) 53 (44) 86 (43) Torino: 7 (69) 4 (65) 46 (57) 31 (57) 9 (54) Venezia: 5 (85) 54 (77) 15 (68) 2 (67) 58 (64) Nazionale: 82 (98) 59 (74) 35 (68) 58 (63) 73 (53). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 19 settembre 2025: numeri e combinazione vincente

In questa notizia si parla di: lotto - superenalotto

