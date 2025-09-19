lotto colpo da oltre 25mila nel sannio

Tempo di lettura: < 1 minuto Esulta la Campania grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 18 settembre 2025 sono state infatti centrate due vincite da 38.850 euro totali: in un punto vendita di Piazza Palmieri a Faicchio, in provincia di Benevento, colpo da 25.350 euro – il più alto di giornata – realizzato grazie a quattro terni e una quaterna su tutte le ruote; ad Arzano (NA) un terno sulla ruota di Napoli regala 13.500 euro a un fortunato giocatore di un esercizio di Via Sette Re. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 3,6 milioni di euro, per un totale di 921,2 milioni di euro da inizio 2025. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

