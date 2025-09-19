Epilogo amaro per la Nazionale italiana ai Campionati Mondiali 2025 di lotta, appuntamento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Zagabria (in Croazia). L’ultimo azzurro impegnato nella rassegna iridata è uscito infatti di scena durante le eliminatorie del day-7, chiudendo ufficialmente la spedizione tricolore senza medaglie. Nikoloz Kakhelashvili, due volte quinto ai Mondiali (2021-2022) e vice-campione d’Europa nel 2020, ha lasciato purtroppo il torneo nella categoria 97 kg della greco-romana ritirandosi dopo soli 30 secondi dall’inizio del suo match di primo turno contro il forte azerbaigiano Murad Ahmadiyev per un forte dolore alla spalla in seguito ad una tecnica del suo avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lotta, Nikoloz Kakhelashvili si ritira al primo turno per infortunio nella greco-romana ai Mondiali