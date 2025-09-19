Lotta clandestina dietro le scuole medie | gli incontri illuminati dai fari delle auto come in un vero ring C' era persino il pubblico
MANSUE' (TREVISO) - Si sono dati appuntamento sull'area verde dietro alle scuole medie, per un incontro di lotta con tanto di pubblico. Il "ring" infatti era illuminato dai fari. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
In questa notizia si parla di: lotta - clandestina
Meloni a valanga sulla Corte Ue: “Indebolisce lotta all’immigrazione clandestina”
Lotta senza quartiere contro l’immigrazione clandestina, patto Meloni-Erdogan a Istanbul. Poi il trilaterale con il premier libico (video)
La polizia di frontiera italiana ha fornito alcuni dati sull’attività svolta negli ultimi due anni: emergono soprattutto la lotta all’immigrazione clandestina, ai traffici di droga e al contrabbando. Da quando sono stati ripristinati i controlli ai confini sono stati rintracciati Vai su Facebook
Lotta clandestina dietro le scuole medie: gli incontri illuminati dai fari delle auto come in un vero ring. «C'era persino il pubblico»; Avvicina un 59enne nel parcheggio: «Dammi i soldi». Il rapinatore lo afferra per il collo e fugge con il suo portafoglio ma poco dopo...; Istituto Follador, sulla bufera tra preside e genitori intervengono anche i sindacati: «Nessuna risposta dall'Ufficio scolastico veneto».
Lotta clandestina dietro le scuole medie: gli incontri illuminati dai fari delle auto come in un vero ring. «C'era persino il pubblico» - Si sono dati appuntamento sull'area verde dietro alle scuole medie, per un incontro di lotta con tanto di pubblico. Da ilgazzettino.it
Lotta alla mafia, scuole in prima linea - In occasione della ‘Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie’, ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it