Lotta alla Sla il Municipio di Parma si illumina di verde
In occasione della XVIII Giornata Nazionale sulla SLA – Sclerosi Laterale Amiotrofica, promossa da AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, il Comune di Parma aderisce alla campagna nazionale "Coloriamo l'Italia di verde".La campagna, giunta alla sua settima edizione, prevede.
Oggi, 18 settembre, ricorre la Giornata Nazionale SLA. Per l'occasione, questa sera la facciata del Municipio sarà illuminata di verde, colore simbolo della lotta contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica. Un gesto semplice ma significativo, per manifestare la vici
Lotta alla Sla, cena benefica per Matteo Materazzi all'Alpemare - Nella suggestiva cornice del Bagno Alpemare di Forte dei Marmi si è svolta ieri sera una cena di beneficenza a sostegno della ricerca contro la SLA, malattia che ha colpito Matteo Materazzi.