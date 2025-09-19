L’osteria di quartiere che sta riportando la socialità nel cuore di Firenze facendo incontrare gli sconosciuti
A San Floriano c'è un'osteria che ogni martedì trasforma gli estranei in una comunità. L'esperimento di Meno, il bar che diventa villaggio. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: osteria - quartiere
Osteria23 è tra i protagonisti di Sapori e Storie di Roma, la selezione dei 30 ristoranti di quartiere da non perdere. Osteria23, l’Osteria moderna che ti rende felice! Viale delle Gardenie, 131 Numero Whatsapp +39 3762137604 _______ #osteria23 # - facebook.com Vai su Facebook