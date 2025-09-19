L' oroscopo di oggi - venerdì 19 settembre 2025
Ariete ??. Mercurio in opposizione può creare in questo venerdì delle situazioni di incertezza. Caro Ariete, la tua voglia di emergere è notevole ma magari oggi ti consiglio di stare un po’ ad osservare le dinamiche, specie quelle lavorative, senza prendere per forza una posizione. In amore, prosegue un periodo di verifica della tenuta del tuo rapporto, o se stai vivendo una relazione che non ti soddisfa, puoi finalmente dire la tua e liberarti da una certa pesantezza. Marte tuo pianeta guida a breve sarà in una posizione molto forte per promuovere la tua energia. Come sempre, sai dove vuoi arrivare e presto avrai gli strumenti necessari per realizzare la tua soddisfazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: oroscopo - oggi
Oroscopo di oggi sabato 5 luglio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno
Oroscopo di oggi giovedì 17 luglio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno
Oroscopo Ariete di Paolo Fox: le previsioni di oggi 29 giugno 2025
L' per oggi giovedì 18 settembre #oroscopo #luciaarena - X Vai su X
Buongiorno veronesi 18 Settembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - facebook.com Vai su Facebook
Oroscopo di oggi venerdì 19 settembre | amore lavoro fortuna Le previsioni segno per segno; Oroscopo Paolo Fox del giorno | le previsioni di venerdì 19 settembre 2025; Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci | Venerdì 19 settembre 2025.
Oroscopo di oggi, venerdì 19 settembre 2025 - Iniziate questa giornata con una sicurezza in voi stessi che trasmette speranza anche agli altri. Secondo alfemminile.com
L’oroscopo di venerdì 19 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny - L'oroscopo di oggi, venerdì 19 settembre 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa ... Segnala fanpage.it