L' oroscopo di oggi - venerdì 19 settembre 2025

Ilgiornale.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ariete ??. Mercurio in opposizione può creare in questo venerdì delle situazioni di incertezza. Caro Ariete, la tua voglia di emergere è notevole ma magari oggi ti consiglio di stare un po’ ad osservare le dinamiche, specie quelle lavorative, senza prendere per forza una posizione. In amore, prosegue un periodo di verifica della tenuta del tuo rapporto, o se stai vivendo una relazione che non ti soddisfa, puoi finalmente dire la tua e liberarti da una certa pesantezza. Marte tuo pianeta guida a breve sarà in una posizione molto forte per promuovere la tua energia. Come sempre, sai dove vuoi arrivare e presto avrai gli strumenti necessari per realizzare la tua soddisfazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'oroscopo di oggi - venerdì 19 settembre 2025

