Loreto uomo trovato senza vita in un garage non suo Ancora senza identificazione seguita la pista dell’omicidio
Sembra un vero e proprio giallo quello che è successo a Loreto (Ancona) dove un uomo, ancora senza identificazione, è stato trovato privo di vita all’interno di un garage, in via Altotting 4. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, presentava varie macchie e striature di sangue, addosso e intorno. A scoprirlo i proprietari del garage che non conoscono la persona ritrovata e non sanno nemmeno come possa esser entrata. La scoperta della giovane coppia: l’uomo trovato a faccia in giù. Al momento non vi sarebbe alcuna identificazione ufficiale della vittima e i carabinieri, dati i segni di morte violenta sul cadavere, stanno seguendo la pista dell’omicidio. 🔗 Leggi su Open.online
