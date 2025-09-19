Loreto orrore in un garage di via Altotting | uomo trovato morto in una pozza di sangue con un sacchetto in testa
LORETO - Giallo a Loreto, dove questa mattina è stato rinvenuto il cadavere di un uomo all?interno di un garage in via Altotting, in zona Villa Costantina. Pozza di sangue e. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
In questa notizia si parla di: loreto - orrore
“Per Gaza blocchiamo tutto”: in migliaia in piazza a Milano Dal presidio al corteo, in migliaia da Piazza della Scala a piazzale Loreto, perché “Gaza sta bruciando”. A Milano il presidio convocato dal Global Movement to Gaza alle 18.30 in piazza della Scala è Vai su Facebook
Orrore in un garage: trovato senza vita in un lago di sangue; Omicidio a Tolentino, donna uccisa a coltellate dall’ex marito davanti ai passanti.
Orrore in un garage: trovato senza vita in un lago di sangue - Forze dell’ordine al lavoro per chiarire le cause Orrore questa mattina in un garage a Loreto dove è stato ritrovato il corpo di un uomo in un lago di sangue. Secondo youtvrs.it
Trovato il cadavere di un uomo in un garage di Loreto. Potrebbe trattarsi di omicidio - Quando è stato rinvenuto il corpo c'era sangue dappertutto. Segnala rainews.it