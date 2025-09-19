Lookman potrebbe giocare a Torino | a gara in corso ma non è esclusa una maglia da titolare

Ecodibergamo.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ATALANTA. Il nigeriano ha svolto la seduta di allenamento della squadra al completo. Oltre a Scalvini e De Ketelaere, assenti anche Kolasinac, Ederson, Bakker e Scamacca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

lookman potrebbe giocare a torino a gara in corso ma non 232 esclusa una maglia da titolare

© Ecodibergamo.it - Lookman potrebbe giocare a Torino: a gara in corso, ma non è esclusa una maglia da titolare

In questa notizia si parla di: lookman - potrebbe

Lookman Juve: c’è solo l’Inter per l’attaccante nigeriano, ma i nerazzurri devono alzare il passo! Quel club potrebbe entrare a gamba tesa. Come stanno le cose e a quanto si può chiudere la trattativa

Caccia a Lookman, irrompe il Napoli. All’Atalanta potrebbe arrivare Raspadori

Lookman-Inter, a quali condizioni potrebbe sbloccarsi l'affare

Lookman potrebbe giocare a Torino: a gara in corso, ma non è esclusa una maglia da titolare; Un Lookman in più per l'Atalanta: pronto già per domenica; Lookman torna in gruppo: è a disposizione di Juric.

lookman potrebbe giocare torinoLookman potrebbe giocare a Torino: a gara in corso, ma non è esclusa una maglia da titolare - Venerdì 19 settembre ha svolto il suo primo allenamento con il gruppo al completo, non diviso in due tronconi come giovedì 18 nel giorno dopo la sconfitta di Parigi. Come scrive ecodibergamo.it

lookman potrebbe giocare torinoLookman gioca contro il Torino? Le ultime sull'attaccante dell'Atalanta - Scopriamo le ultime sull'attaccante dell'Atalanta a pochi giorni dalla sfida con i granata. Scrive tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Lookman Potrebbe Giocare Torino