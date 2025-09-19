Lookman potrebbe giocare a Torino | a gara in corso ma non è esclusa una maglia da titolare
ATALANTA. Il nigeriano ha svolto la seduta di allenamento della squadra al completo. Oltre a Scalvini e De Ketelaere, assenti anche Kolasinac, Ederson, Bakker e Scamacca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Lookman Juve: c’è solo l’Inter per l’attaccante nigeriano, ma i nerazzurri devono alzare il passo! Quel club potrebbe entrare a gamba tesa. Come stanno le cose e a quanto si può chiudere la trattativa
Caccia a Lookman, irrompe il Napoli. All’Atalanta potrebbe arrivare Raspadori
Lookman-Inter, a quali condizioni potrebbe sbloccarsi l'affare
Di nuovo in campo Cosa cambia con il ritorno di Lookman? Le possibili varianti tattiche a disposizione di Juric Il numero 11 della Dea a Torino potrebbe subito essere schierato dall'inizio, nel tridente o in coppia con Krstovic. In ogni caso, il suo apporto sarà pr
#Lookman non convocato per la sfida di #Champions contro il #PSG: potrebbe saltare il Toro #Juric non ha convocato Lookman per la sfida contro il #PSG: difficile il suo rientro contro il Toro #Torino #Torinofc #Toronews Qui l'articolo completo
Lookman potrebbe giocare a Torino: a gara in corso, ma non è esclusa una maglia da titolare - Venerdì 19 settembre ha svolto il suo primo allenamento con il gruppo al completo, non diviso in due tronconi come giovedì 18 nel giorno dopo la sconfitta di Parigi. Come scrive ecodibergamo.it
Lookman gioca contro il Torino? Le ultime sull'attaccante dell'Atalanta - Scopriamo le ultime sull'attaccante dell'Atalanta a pochi giorni dalla sfida con i granata. Scrive tag24.it