Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta che è stato nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Ademola Lookman è tornato. Non solo in campo, ma anche al centro del progetto tecnico dell’ Atalanta. Dopo settimane di tensioni, silenzi e incomprensioni, il rapporto tra l’attaccante nigeriano e la società bergamasca si è finalmente ricucito. Come riportato dal Corriere dello Sport, da ieri Lookman è tornato ad allenarsi in gruppo, pronto a rientrare tra i convocati per la sfida contro il Torino. Una notizia che segna la fine – almeno ufficialmente – di uno degli strappi più profondi vissuti recentemente a Zingonia. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lookman Inter, torna la pace con l’Atalanta: ecco cos’è successo dopo il no all’Inter in estate