Lookman Inter torna la pace con l’Atalanta | ecco cos’è successo dopo il no all’Inter in estate
Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta che è stato nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Ademola Lookman è tornato. Non solo in campo, ma anche al centro del progetto tecnico dell’ Atalanta. Dopo settimane di tensioni, silenzi e incomprensioni, il rapporto tra l’attaccante nigeriano e la società bergamasca si è finalmente ricucito. Come riportato dal Corriere dello Sport, da ieri Lookman è tornato ad allenarsi in gruppo, pronto a rientrare tra i convocati per la sfida contro il Torino. Una notizia che segna la fine – almeno ufficialmente – di uno degli strappi più profondi vissuti recentemente a Zingonia. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: lookman - inter
Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus
Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta
Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi
L'ultima rivelazione su #Lookman-#Inter! ? "E sulle voci di esonero di #Chivu..." NUOVO VIDEO con @maugirzio_russo, ospite @mattiatodisco - X Vai su X
Pedullà: “Per Lookman l’Inter sarebbe andata a dama se avesse messo questa cifra” Vai su Facebook
Lookman, prove di pace con l’Atalanta: chiarimento con Juric e ritorno in gruppo; Atalanta, Lookman torna ad allenarsi con la squadra. Pace fatta?; Lookman rientra in gruppo dopo il confronto con Juric: verso la convocazione.
Lookman, l’ora della pace. Convocato per il Torino - Chiarimento tra l’attaccante, Juric e la società: il giocatore torna in gruppo. Segnala ilgiorno.it
Pace con l'Atalanta, Juric può riabbracciare Lookman - Tra Ademola Lookman e l'Atalanta è ufficialmente scoppiata la pace dopo l'estate di incomprensioni in cui il giocatore spingeva per andare all'Inter. Si legge su ansa.it